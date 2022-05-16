Суд у Рівному виписав російському шпигуну "небо в клітинку" на чортову дюжину

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На Рівненщині суд засудив місцевого жителя до 13 років в'язниці за державну зраду. Він збирав та передавав окупантам інформацію про стратегічні об'єкти. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

На підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури громадянина засуджено до 13 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). У суді рівнянин свою провину визнав.

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У чому звинуватили

У суді прокурор довів, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди та діючи за ідеологічними мотивами, за завданням представника правоохоронного органу РФ з жовтня 2021 року збирав та за допомогою інтернет-месенджерів передавав державі-агресору інформацію про стратегічні об'єкти Рівненської області. Дані стосувалися встановлення режиму охорони, наявності контрольно-пропускних пунктів, додаткових захисних споруд, критично важливих об'єктів військової частини Збройних сил України, що дислокується на Дубенщині.

Також засуджений відстежував та передавав інформацію про рух військової техніки Збройних сил України з Рівного у напрямку Києва, залізничних ешелонів з військовою технікою та представниками військових формувань, які у складі ЗСУ беруть участь у захисті територіальної цілісності України.

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