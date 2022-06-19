Столтенберг розповів, що допоможе Україні повернути Донбас

Українським військовим потрібна сучасна зброя, щоб відбити у ворога захоплені території / Фото: Колаж: Сьогодні

Повернути Донбас під контроль Києва дозволять постачання українським військам сучасної зброї. Про це в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Українці мужньо захищаються від російських загарбників. Хоча боротьбу на Донбасі Росія веде зі зростаючою жорстокістю, українські воїни чинять відважний опір. З сучаснішою зброєю зростає ймовірність того, що Україна зможе знову вибити путінські війська з Донбасу", – заявив він.

Генсек нагадав, що НАТО не відправлятиме в Україну своїх військовослужбовців.

"НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в її самообороні, але не частину конфлікту. Ми допомагаємо країні, але не відправимо в Україну солдатів НАТО. Ми посилили свою оборону, маючи 40 тисяч військовослужбовців під командуванням НАТО. Ми захищаємо територію Альянсу на суші, на морі та у повітрі. Це чітке повідомлення Москві, щоб не було непорозумінь про нашу готовність", – наголосив Столтенберг.

Саміт НАТО