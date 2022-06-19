Столтенберг рассказал, что поможет Украине вернуть Донбасс

Украинским военным необходимо современное оружие, чтобы отбить у врага захваченные территории / Фото: Коллаж: Сегодня

Вернуть Донбасс под контроль Киева позволят поставки украинским войскам современного оружия . Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Украинцы мужественно защищаются от российских захватчиков. Хотя борьбу на Донбассе Россия ведет с растущей жестокостью, украинские воины оказывают отважное сопротивление. С более современным оружием растет вероятность того, что Украина сможет снова выбить путинские войска из Донбасса", – заявил он.

Генсек напомнил, что НАТО не будет отправлять в Украину своих военнослужащих.

"НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее самообороне, но не часть конфликта. Мы помогаем стране, но не отправим в Украину солдат НАТО. Мы усилили свою оборону, имея 40 тысяч военнослужащих под командованием НАТО. Мы защищаем территорию альянса на суше, на море и в воздухе. Это четкое сообщение Москве, чтобы не было недоразумений о нашей готовности", – подчеркнул Столтенберг.

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