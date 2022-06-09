Стало відомо, скільки Україна втратила вертольотів у рейдах на "Азовсталь"

Три вертольоти були збиті / Фото: Колаж: Сьогодні

До захисників "Азовсталі" сім разів літали військові вертольоти Мі-8 з допомогою. Вони привозили медикаменти, продукти, боєприпаси, а також транспортували тяжко поранених. Під час таких польотів не всі гелікоптери повернулися назад. Про це пише видання УП ".

"Вночі, на дуже малих висотах, за маршрутом, де за розвідданими була можливість обійти ППО, вони летіли до Маріуполя. Туди везли медикаменти, боєкомплект, їжу та воду, а назад завантажували тяжких поранених", – сказано в повідомленні.

У таких місіях українська сторона втратила три гелікоптери.

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"На п'ятому польоті вперше групу засікли, коли вони поверталися з Маріуполя, і один гелікоптер був збитий. На сьомому заході так само на зворотному шляху одна вертушка загорілася і впала на окупованій території. Тоді з Дніпра підняли інший вертоліт, рятувальний, щоб витягнути тих, хто вижив. Але на нього вже чекала засідка, і з ПЗРК цей вертоліт був збитий. Так вони там тепер і лежать удвох, як у кіно – одне в одного", – розповіли журналісти.

За інформацією видання, останній політ із забезпеченням був приблизно за 20 днів до повного виходу захисників із "Азовсталі".

Раніше в мережі з'явилося інтерв'ю з пілотом гелікоптера, який доставляв допомогу та евакуював поранених з "Азовсталі" . Він розповів про подробиці унікальної операції. Ім'я пілота не розкривається з міркувань безпеки.

Захист "Азовсталі"

Українські військові у Маріуполі понад 80 днів утримували оборону "Азовсталі", після чого військове командування наказало зберегти особовий склад захисників. Бійці склали зброю, їх вивезли на окуповані території Донбасу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуйованих захисників Маріуполя повинні звільнити за процедурою обміну .