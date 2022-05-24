Стало відомо, який куш хочуть розділити окупанти у Маріуполі

Окупанти в Маріуполі хочуть захопити велику суму грошей. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У Маріуполі зараз триває боротьба за 170 млн доларів. Саме на таку суму, за твердженням директора ДП Маріупольського торгового порту Ігоря Барських, залишилося металопрокату до блокування Маріуполя. Через ці гроші російські окупанти зробили маріупольців заручниками.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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"170 млн доларів – це для загального розуміння, за що зараз їде справжня боротьба в Маріуполі між різними групами політичного впливу росіян. Саме через ці кляті 170 млн долларів окупанти зробили 170 тисяч маріупольців заручниками і розповідають балачки про грандіозне відновлення", – заявив Андрющенко.

Радник мера назвав Росію "країною-мародером на державному рівні".

Маріуполь опинився під загрозою епідемії

Захоплений Маріуполь 23 травня атакувала негода, забиті зливові відводи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гноїння та трупною отрутою по всьому місту.

Загроза епідемії перетворюється на реальність з кожною грозою. Водночас окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики.

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