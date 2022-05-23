Названі імена зрадників з "ОПЗЖ", які здали Маріуполь Росії

Колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ" допомагали окупантам вбивати жителів Маріуполя. На руках зрадників смерті тисяч маріупольців та знищення самого міста.
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Зрадники з "ОПЗЖ" коригували ворожий вогонь, унаслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства.
"За власним бажанням ці зрадники долучилися до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура". Усі колаборанти понесуть покарання за скоєні злочини проти свого міста та країни", – наголосили у міськраді Маріуполя.
Там також зазначили, що обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний. Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі:
- Іващенко Костянтин
- Істратов Вадим
- Хаджинов Дмитро
- Бурлаков Сергій
- Калачова Вікторія
- Агібалов Валерій
- Карпенко Олена
- Хармишев Євген
- Сотникова Наталя
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