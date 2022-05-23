Названі імена зрадників з "ОПЗЖ", які здали Маріуполь Росії

Колаборанти продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті

Названі імена зрадників Маріуполя з "ОПЗЖ". / Фото: Колаж: Сьогодні

Колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ" допомагали окупантам вбивати жителів Маріуполя. На руках зрадників смерті тисяч маріупольців та знищення самого міста.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Реклама

Зрадники з "ОПЗЖ" коригували ворожий вогонь, унаслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства.

"За власним бажанням ці зрадники долучилися до ворога і зараз продовжують знущатись над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками "ура". Усі колаборанти понесуть покарання за скоєні злочини проти свого міста та країни", – наголосили у міськраді Маріуполя.

Там також зазначили, що обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний. Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі:

Іващенко Костянтин

Істратов Вадим

Хаджинов Дмитро

Бурлаков Сергій

Калачова Вікторія

Агібалов Валерій

Карпенко Олена

Хармишев Євген

Сотникова Наталя

Реклама

Читайте також: