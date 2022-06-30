ССО показали унікальне відео роботи снайпера по загарбниках

ССО показали, як снайпер знищує окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Сили спеціальних операцій показали відео реальної роботи снайпера по окупантах. Він почекав, коли противник зібрався до купи, а потім вдарив зненацька. Відео опублікував Telegram-канал ССО.

"Ці унікальні кадри були зняті нашими воїнами на одному з напрямків, де працюють Сили спеціальних операцій. На відео видно, що російські солдати, не підозрюючи, що кілька наступних секунд стануть для них останніми, вільно пересувалися по незахищеній місцевості. Росіяни самі вийшли назустріч кулям, вчасно і влучно випущеним по них снайпером ССО України", — йдеться у повідомленні.

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Втрати ворога

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Були знищені танки, бойові броньовані машини та збита крилата ракета. Загальні втрати з 24 лютого по сьогоднішній день становлять:

особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1573 (+1) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од.;

артилерійських систем – 790 (+9) од.;

РСЗВ – 246 (+0) од.;

засобів ППО – 104 (+1) од.;

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1);

крилатих ракет – 143 (+1);

кораблів/катерів – 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4) од.;

спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.