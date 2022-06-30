ССО показали уникальное видео работы снайпера по захватчикам

ССО показали, как снайпер уничтожает оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Силы специальных операций показали видео реальной работы снайпера по оккупантам. Он подождал, когда противник собрался в кучу, а затем ударил врасплох. Видео опубликовал Telegram-канал ССО.

"Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами на одном из направлений, где работают Силы специальных операций. На видео видно, что российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, своевременно и метко выпущенным по ним снайпером ССО Украины", — говорится в сообщении.

Реклама

Потери врага

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Были уничтожены танки, боевые бронированные машины и сбита крылатая ракета. Общие потери с 24 февраля по сегодняшний день составляют:

личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1573 (+1) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед.;

артиллерийских систем – 790 (+9) ед.;

РСЗО – 246 (+0) ед.;

средств ПВО – 104 (+1) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 185 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1);

крылатых ракет – 143 (+1);

кораблей/катеров – 14 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4) ед.;

специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.