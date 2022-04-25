США після майже трирічної перерви призначать посла в Україні: хто ним стане

Американське посольство відновить роботу в Україні / Колаж "Сьогодні"
Американські дипломати, які залишили посольство у Києві за два тижні до вторгнення Росії в Україну, відновлять свою роботу в столиці. Також офіційно послом США в Україні стане Бріджит Брінк.
Про це пише Reuters.
Дипломати спочатку відновлять одноденні поїздки через кордон до Львова наступного тижня. Після цього офіційні особи прискорять планування повернення дипломатів у Київ, повідомив представник Держдепартаменту.
"Немає жодної заміни цьому особистому спілкуванню і, звичайно, повернення в країну має символічний сенс" , – сказав чиновник.
Сьогодні, 25 квітня, президент США Джо Байден офіційно призначить Бріджіт Брінк послом США в Україні. Ця посада залишалася вакантною понад два роки.
Хто така Бріджит Брінк
Бріджит Брінк – кар'єрна дипломатка, яка працює у Держдепі, Раді нацбезпеки та американських дипмісіях за кордоном з 1990-х років, пише Європейська правда.
Її називали "дипломатом, який спеціалізується на гарячих точках Європи". Перше закордонне відрядження Брінк дійсно підпадало під це визначення.
У березні 1999 року у відповідь на етнічні чищення та військові злочини югославської армії в Косові сили НАТО розпочали військову операцію проти Югославії, включаючи бомбардування стратегічних об'єктів у її столиці. Через це співробітників посольства США терміново евакуювали, а саму дипмісію закрили.
Згодом Бріджит Брінк розповідала, що цей досвід наклав відбиток на її сприйняття міжнародної політики та важливості демократії.
Ситуація з дипломатами
- 22 квітня міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Велика Британія відкриє своє посольство в Україні наступного тижня.
- 16 квітня міністерство закордонних справ Італії повідомило про поновлення роботи посольства в Україні.
- 15 квітня стало відомо, що посольство Франції в Україні, яке переїхало до Львова через російське вторгнення, повернеться до Києва.
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Бошт'яна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу, включаючи надання консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників із Києва.
- Попри війну, українську столицю не покинули дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
- 9 квітня стало відомо, що з польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.
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