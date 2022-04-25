США після майже трирічної перерви призначать посла в Україні: хто ним стане

Американське посольство відновить роботу в Україні / Колаж "Сьогодні"

Американські дипломати, які залишили посольство у Києві за два тижні до вторгнення Росії в Україну, відновлять свою роботу в столиці. Також офіційно послом США в Україні стане Бріджит Брінк.

Про це пише Reuters.

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Дипломати спочатку відновлять одноденні поїздки через кордон до Львова наступного тижня. Після цього офіційні особи прискорять планування повернення дипломатів у Київ, повідомив представник Держдепартаменту.

"Немає жодної заміни цьому особистому спілкуванню і, звичайно, повернення в країну має символічний сенс" , – сказав чиновник.

Сьогодні, 25 квітня, президент США Джо Байден офіційно призначить Бріджіт Брінк послом США в Україні. Ця посада залишалася вакантною понад два роки.

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Хто така Бріджит Брінк

Бріджит Брінк – кар'єрна дипломатка, яка працює у Держдепі, Раді нацбезпеки та американських дипмісіях за кордоном з 1990-х років, пише Європейська правда.

Її називали "дипломатом, який спеціалізується на гарячих точках Європи". Перше закордонне відрядження Брінк дійсно підпадало під це визначення.

У березні 1999 року у відповідь на етнічні чищення та військові злочини югославської армії в Косові сили НАТО розпочали військову операцію проти Югославії, включаючи бомбардування стратегічних об'єктів у її столиці. Через це співробітників посольства США терміново евакуювали, а саму дипмісію закрили.

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Згодом Бріджит Брінк розповідала, що цей досвід наклав відбиток на її сприйняття міжнародної політики та важливості демократії.

Ситуація з дипломатами

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