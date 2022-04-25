США после почти трехлетнего перерыва назначат посла в Украине: кто им станет

Американское посольство возобновит работу в Украине / Коллаж "Сегодня"
Американские дипломаты, которые покинули посольство в Киеве за две недели до вторжения России в Украину, возобновят свою работу в столице. Также официально послом США в стране станет Бриджит Бринк.
Об этом пишет Reuters.
Дипломаты первоначально возобновят "однодневные поездки" через границу во Львов на следующей неделе. После этого официальные лица ускорят планирование возвращения дипломатов Киев, сообщил представитель Госдепартамента.
"Нет никакой замены этому личному общению, и, конечно, возвращение в страну имеет символический смысл", — сказал чиновник.
Сегодня, 25 апреля, президент США Джо Байден официально назначит Бриджит Бринк послом США в Украине. Этот пост оставался вакантным более двух лет.
Кто такая Бриджит Бринк
Бриджит – карьерная дипломатка, работающая в Госдепе, Совете нацбезопасности и американских дипмиссиях за рубежом с 1990-х годов, пишет Европейская правда.
Ее называли "дипломатом, специализирующимся на горячих точках Европы". Первая заграничная командировка Бринк действительно подпадала под это определение.
В марте 1999 года, в ответ на этнические чистки и военные преступления югославской армии в Косово, силы НАТО начали военную операцию против Югославии, включая бомбардировку стратегических объектов в ее столице. Из-за этого сотрудников посольства США срочно эвакуировали, а саму дипмиссию закрыли.
Впоследствии Бриджит Бринк рассказывала, что этот опыт наложил отпечаток на ее восприятие международной политики и важности демократии.
Ситуация с дипломатами
- 22 апреля министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания откроет свое посольство в Украине на следующей неделе.
- 16 апреля министерство иностранных дел Италии сообщило о возобновлении работы посольства в Украине.
- 15 апреля стало известно, что посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов месяц назад из-за российского вторжения, вернется в Киев.
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинскую столицу не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
- 9 апреля стало известно, что из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.
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