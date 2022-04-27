"Спи*дили у когось зі своїх". Окупанти почали красти у товаришів по службі – перехоплення розмови

Російські окупанти мародерять в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти почали красти не лише в українців, а й у своїх побратимів. Так, вороги крадуть власну бойову техніку, а також зброю та боєприпаси у своїх убитих та поранених.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

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"Тут есть спи*денный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас", – розповів окупант батькові.

Але для впевненості таку зброю закопують, щоб згодом за нею повернутися. Тому батько окупанта просить "прикопати" йому кілька автоматів та пістолетів.

Крім того, найбільшою популярністю серед мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі і їх простіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа.

Крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках: російські окупанти масово займаються мародерством

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

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Як повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, факти пограбувань, насильницьких дій щодо місцевих жителів та захоплення цивільних приміщень широко фіксуються у Харківській, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Київській областях.

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