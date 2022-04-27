"Спи*дили у кого-то из своих". Оккупанты начали воровать у сослуживцев – перехват разговора

Российские оккупанты мародерят в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты начали воровать не только у украинцев, но и у своих собратьев. Так, враги крадут собственную боевую технику, а также оружие и боеприпасы у своих убитых и раненых.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

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"Тут есть спи*денный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас", – рассказал оккупант своему отцу.

Но для уверенности такое оружие закапывают, чтобы впоследствии за ним вернуться. Поэтому отец оккупанта просит "прикопать" ему несколько автоматов и пистолетов.

Кроме того, наибольшей популярностью среди мародеров пользуются приборы ночного видения и тепловизоры – они дорогие и их проще вывезти, прикрепив на крышке БТРа.

Воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках: российские оккупанты массово занимаются мародерством

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.

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Как сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей и захвата гражданских помещений широко фиксируются в Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Киевской областях.

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