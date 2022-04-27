Спецслужби РФ для піару насильно вивозять іноземців із Херсона до Криму – СБУ

СБУ раскрыла очередную постановочную оккупантов для росСМИ / Фото: Колаж: Сьогодні

Спецслужби Російської Федерації влаштовують постановочні сюжети для місцевих ЗМІ. Вони насильно вивозять іноземців із Херсона до Криму для піару.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Telegram-каналі .

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"Офіцери ФСБ РФ вигадують фейки, організуючи насильницьку евакуацію людей з тимчасово окупованих територій. Виявити цей факт вдалося, отримавши доступ до телефону співробітника російської спецслужби. Він займався створенням "картинки" для окупантів у Херсонській області. На відео нижче – голосові повідомлення з його телефону , а також уривок сюжету, який вдалося зробити за його "допомогою", – розповіли в СБУ.

За інформацією розвідки, співробітник ФСБ РФ відповідав за "спецоперацію з евакуації" до Криму 19 громадян В'єтнаму, які працювали на ринку в Херсоні. На відео вони мали тріумфувати за те, що Росія їх нібито врятувала, але в'єтнамці не захотіли залишати місто.

Незабаром з'ясувалося, що ці люди самостійно залишили Херсон та виїхали до Одеси. Російські загарбники влаштували погоню, але на вокзалі застали на п'ять людей менше.

"І того ж дня російська вата смакувала "новину" про евакуацію до Криму аж 140 вдячних іноземців... Адже сюжети РосТВ потребують великих масштабів", – пояснили в СБУ.

РФ почала розповсюджувати фейки

Міністерство оборони Росії щоденно проводить брифінги, де видає бажане за дійсне. Прем'єр Словаччини Едуард Хегер спростував вкидання Міноборони РФ про знищення поставлених Україні зенітно-ракетних комплексів С-300.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба попереджав, що РФ готує масштабну кампанію фейків , спрямовану проти постачання зброї Україні.

Крім того, фейки російських пропагандистів про те, що в Україні нібито розробляють хімічну чи біологічну зброю, можуть свідчити, що РФ готуватиме нову операцію під чужим прапором. Зеленський заявляв, що жодного хімічного чи будь-якого іншого зброї масової поразки в Україні не розробляли і це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.