Спецназ ЗСУ показав цінні трофеї, захоплені в окупантів (фото)

Сили спеціальних операцій полюють на техніку окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Український спецназ захопив ворожі комплекси протиповітряної оборони "Бук".

Про це повідомило у Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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"Полювання триває! Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2. Зазначимо, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

/ Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

/ Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

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/ Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

У Генштабі ЗСУ озвучили втрати Росії

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять: