Спецназ ВСУ показал ценные трофеи, захваченные у оккупантов (фото)

Силы специальных операций охотятся на технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский спецназ захватил вражеские комплексы противовоздушной обороны "Бук".

Об этом сообщило в Facebook Командование Сил специальных операций ВСУ.

Реклама

"Охота продолжается! Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2. Отметим, что захваченная вражеская техника пригодна для использования. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", – говорится в сообщении.

/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

Реклама

/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

В Генштабе ВСУ озвучили потери России

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 07.04 ориентировочно составляют: