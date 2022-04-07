Спецназ ВСУ показал ценные трофеи, захваченные у оккупантов (фото)

Силы специальных операций охотятся на технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинский спецназ захватил вражеские комплексы противовоздушной обороны "Бук".
Об этом сообщило в Facebook Командование Сил специальных операций ВСУ.
"Охота продолжается! Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2. Отметим, что захваченная вражеская техника пригодна для использования. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", – говорится в сообщении.
/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ
/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ
/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ
/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ
В Генштабе ВСУ озвучили потери России
По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 07.04 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 18 900 человек;
- танков – 698;
- боевых бронированных машин – 1891;
- артиллерийских систем – 332;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1358;
- корабли/катера – 7;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.