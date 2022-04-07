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Спецназ ВСУ показал ценные трофеи, захваченные у оккупантов (фото)

Павел Заяц
7 апреля, 16:09
Захваченная техника пригодна для использования

Силы специальных операций охотятся на технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский спецназ захватил вражеские комплексы противовоздушной обороны "Бук".

Об этом сообщило в Facebook Командование Сил специальных операций ВСУ.

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"Охота продолжается! Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2. Отметим, что захваченная вражеская техника пригодна для использования. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", – говорится в сообщении.

/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

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/ Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

В Генштабе ВСУ озвучили потери России

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 07.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 18 900 человек;
  • танков – 698;
  • боевых бронированных машин – 1891;
  • артиллерийских систем – 332;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1358;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.