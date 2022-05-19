Чи врятують евакуйованих з "Азовсталі"? В NYT розказали, що може завадити обміну

Росія може зірвати обмін полоненими / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі можуть зірвати обмін полоненими, в результаті якого мають бути звільнені евакуйовані захисники "Азовсталі". Проти них можуть почати судовий процес, а на державному рівні оголосити про заборону "обміну нацистськими злочинцями". Значну роль у цьому відіграє суд над російським окупантом Вадимом Шишимаріним.

Про це пише The New York Times.

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Військовослужбовців з "Азовсталі" можуть використати для того, щоб оголосити про "перемогу над нацизмом в Україні". Таким чином у Путіна вкотре виправдовуватимуть повномасштабне вторгнення в Україну.

У Москві навіть розглядають намір судити українських військових як "терористів". Росія всіляко ускладнює процес переговорів про обмін полоненими, якого всіма силами намагається добитися Україна.

До чого тут суд над Шишимаріним

Як пише The New York Times, прагнення Росії ставитися до полонених з "Азовсталі" як до воєнних злочинців проявилося після того, як російський окупант Вадим Шишимарін визнав, що вбив беззбройного мирного жителя в Сумській області.

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Американські журналісти називають судовий процес над окупантом "екстраординарним" – частково тому, що він продовжувався, попри те, що через нього міг зірватися або зупинитися обмін полоненими між Україною та Росією у майбутньому.

"Тепер росіяни можуть вирішити порушити справи проти українських військовополонених", – сказав Алекс Вайтінг, прокурор з воєнних злочинів, запрошений професор Гарвардської школи права.