"Слава Україні!": росіянин порвав свій паспорт та записався до ЗСУ (відео)

Росіянин Владислав Ярмолюк публічно відмовився від громадянства РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Громадянин Росії Владислав Ярмолюк публічно засудив агресію Кремля проти України, порвав свій паспорт та оголосив про вступ до лав української армії.

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Я, Ярмолюк Владислав Віталійович, 1971 року народження, є громадянином Російської Федерації. Я рішуче засуджую дії Росії проти України, нанесення ракетних ударів по території України, внаслідок яких загинули тисячі людей, включаючи дітей. Руйнування мирної інфраструктури міст, включаючи школи, дитячі садки, лікарні, є варварськими діями", – заявив росіянин.

Чоловік додав, що засуджує "зазіхання Російської Федерації на конституційний устрій України, на її територію та суверенітет".

"Я, Ярмолюк Владислав Віталійович, відмовляюся від громадянства Російської Федерації і вступаю до лав Збройних сил України. Слава Україні!" – заявив він і з цими словами порвав російський паспорт.

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Раніше військовий кореспондент Андрій Цаплієнко розповів, як в українській армії готують добровольців легіону "Вільна Росія" у складі колишніх військовослужбовців ЗС РФ.