Скільки захисників України зникли безвісти: озвучені нові дані

Понад 7 тисяч захисників України вважаються зниклими безвісти / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 7 тисяч захисників України вважаються зниклими безвісти, більша частина з них перебуває у полоні.

Про це розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко сайту "Суспільне".

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"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк "Азов" – це Нацгвардія (що підпорядковується МВС – ред.) і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі", – сказав Котенко.

За його словами, більшість зі зниклих військових – живі та перебувають у полоні. Зокрема, це стосується військових 1 батальйону 36 бригади:

"Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Зв'язку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі".

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