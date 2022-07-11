Сколько защитников Украины пропало без вести: озвучены новые данные

Более 7 тысяч защитников Украины считаются пропавшими без вести / Фото: Коллаж: Сегодня
Более 7 тысяч защитников Украины считаются пропавшими без вести. Большая часть из них в плену.
Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сайту "Суспільне".
"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дают ВСУ. ВСУ дают данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего кол-центра ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" – это Нацгвардия (подчиняется МВД. – Ред.), и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли с "Азовстали", – сказал Котенко.
По его словам, большинство из пропавших военных живы и находятся в плену. В частности, это касается военных 1-го батальона 36-й бригады:
"Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, надо понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие – живы".
Зеленский оценил потери Украины и захватчиков на фронте
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что потери армии России намного превышают украинские, но РФ в 10 раз превосходит личным составом и тяжелой техникой.
"Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но надо быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Потому что на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца – их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся", – отметил он.