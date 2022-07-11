Сколько защитников Украины пропало без вести: озвучены новые данные

Более 7 тысяч защитников Украины считаются пропавшими без вести / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 7 тысяч защитников Украины считаются пропавшими без вести. Большая часть из них в плену.

Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сайту "Суспільне".

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"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дают ВСУ. ВСУ дают данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего кол-центра ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" – это Нацгвардия (подчиняется МВД. – Ред.), и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли с "Азовстали", – сказал Котенко.

По его словам, большинство из пропавших военных живы и находятся в плену. В частности, это касается военных 1-го батальона 36-й бригады:

"Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, надо понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие – живы".

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