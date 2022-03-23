Сирія "кинула" Росію з обіцяними бойовиками для війни в Україні

Сирійські бойовики не хочуть воювати за Росію / Фото: Колаж: Сьогодні
Сирія не дотримує обіцянки надати Росії бойовиків для війни проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим, який виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії.
Російський генерал поставив вимогу надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні на боці Росії проти України. Проте сирійський полковник не надав чіткої відповіді, а лише пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій з іншими представниками керівного складу бригади.
Попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям, зазначають в українській розвідці.
Намагання Росії залучити найманців
- Раніше повідомлялося, що Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада, для посилення свого військового контингенту в Україні.
- Також відомо, що президент Росії Володимир Путін оголосив про масовий набір іноземних найманців для терористичних та каральних операцій в Україні.
- Крім того, Росія залучає у війну проти України найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях.