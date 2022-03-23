Сирия "кинула" Россию с обещанными боевиками для войны в Украине

Сирийские боевики не хотят воевать за Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

Сирия не сдерживает обещания предоставить России боевиков для войны против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым, выполняющим функции командующего российской группировкой в южных провинциях Сирии.

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Российский генерал потребовал предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне на стороне России против Украины. Однако сирийский полковник не дал четкого ответа, а пообещал выйти на связь после консультаций с другими представителями руководящего состава бригады.

Предыдущие обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются. Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью, отмечают в украинской разведке.

Попытки России привлечь наемников