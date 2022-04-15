Битви невидимого фронту. Як ФСБ вербує агентів в Україні та Євросоюзі

СБУ регулярно повідомляє про затримання чергового шпигуна та розкриття агентурних мереж. Фото: "Сьогодні"

Тема агентів ФСБ, що діють в Україні та Європі, яку висвітлював сайт "Сьогодні", отримала розвиток. У Німеччині пролунав шпигунський скандал. Ми спробували з'ясувати, хто може бути причетним до нього, як діють шпигуни ФСБ в Україні та як працюють українські розвідники.

Витік секретної інформації у Німеччині

14 квітня голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерманн подала до прокуратури Берліна заяву про порушення кримінальної справи у зв'язку з можливим розголошенням відомостей, що становлять держтаємницю, оприлюднені під час закритих слухань України. Як повідомило видання Deutsche Welle, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила радіопереговори військових Збройних сил РФ, які містять детальну інформацію про вбивства українських мирних жителів. Німецька розвідка підозрює, що деталі переговорів пізніше були передані ЗМІ.

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Марі-Агнесс Штрак-Циммерманн подала до прокуратури Берліна заяву про порушення кримінальної справи. Фото: dw.com

Минулого тижня BND представила протоколи перехоплення комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб та комітетів із оборони та закордонних справ. Не виключено, що витік інформації міг статися на етапі передачі протоколів комітетам.

Після того, як стало відомо про протоколи перехоплення, російські військові закрили канали, якими йшли переговори та заблокували доступ до інших джерел інформації.

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Найближчим часом прокуратура Берліна почне шукати причетних до зливу секретної інформації у ЗМІ. Слідство має встановити – чи стався витік через недбалість німецьких чиновників, чи це справа рук спецслужб, які активізувалися в Європі на тлі війни в Україні.

Українські розвідники розкрили європейських агентів ФСБ

Так, 28 березня, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що отримали список працівників ФСБ Росії , що беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи Українські розвідники також опублікували імена прізвища, місця роботи, адреси реєстрації та паспортні дані 620 агентів ФСБ, які діють на Заході.

"Кожен європеєць має знати їхні імена", – йшлося у повідомленні ГУР МО.

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Перед Майданом в Україні перебувало 30 генералів ФСБ

Активну діяльність російське ФСБ намагається вести і в Україні. СБУ регулярно повідомляє про затримання чергового шпигуна та розкриття агентурних мереж.

За даними української спецслужби, особливого успіху активність ФСБ в Україні досягла перед Майданом 2013-2014 років, коли російські силовики активно співпрацювали з керівництвом СБУ та МВС, у чинного тоді прем'єр-міністра Миколи Азарова були російські радники, а міністр оборони взагалі був громадянином РФ. Під час самої Революції Гідності в Україну тричі приїжджали великі групи генералів ФСБ. Про це, зокрема, повідомив у Оболонському райсуді Києва екс-глава СБУ Валентин Наливайченко під час свідчень у справі про держзраду колишнього президента Віктора Януковича.

"У грудні 2013 року в Україну приїжджали 30 російських генералів та офіцерів ФСБ. Після цього шість після цього сім", – сказав він.

Валентин Наливайченко: "У грудні 2013 року в Україну приїжджали 30 генералів та офіцерів ФСБ". Фото spravedlyvist.com.ua

Після Майдану та зміни влади в Україні СБУ почала проводити активне зачищення співробітників ФСБ, проте російській спецслужбі вдавалося впроваджувати до нашої країни нових агентів. Одні з них збирали важливу інформацію, інші вели підривну діяльність, націлену на погіршення іміджу української влади та популяризацію проросійських настроїв серед населення, треті перебували в очікуванні наказу та почали організовувати диверсії після вторгнення Росії до України.

"Сплячі групи" шпигунів чекали години "Ч"

Як повідомив Telegram-канал Верховної Ради України, агенти ФСБ протягом тривалого часу жили в одних будинках з українцями та чекали на вказівки керівництва.

"На територію України в кожен населений пункт в'їхали "сплячі групи". Вказані особи винаймали квартири, проживали там і чекали години "Ч". Здебільшого, квартири винаймали, користуючись послугами ріелторів", – йдеться у повідомленні.

У Раді також додали, що після російського вторгнення "сплячі групи" розпочали виконання своїх завдань. Вони коригували діяльність диверсантів і самі були учасниками ДРГ, наводили ворожий вогонь на важливі об'єкти, нападали на загони тероборони, інформували своїх кураторів про місця розташування блокпостів, військових частин та підрозділів, а також пересування військової техніки.

Шпигуном може бути кожен

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта зазначає, що іноземні спецслужби не вибудовують агентурну мережу під певний період, а створюють базу шпигунів, що діють постійно або з можливістю їх потенційного використання в певних ситуаціях.

"Звичайно, у разі напруження та конфлікту між країнами діяльність спецслужб посилюється та мобілізує всі свої ресурси", – каже "Сьогодні" експерт.

За його словами, розвідувальна система іноземних спецслужб та російського ФСБ, зокрема, непрогнозована у наборі агентів. До них можуть входити люди абсолютно різних соціальних верств та спеціальностей.

"Шпигуном може бути кожен. Від звичайних громадян до великих чиновників або військових з великими погонами, які мають доступ до держтаємниці. Кожен може виявитися корисним у своїй сфері", – пояснює експерт.

Сергій Шабовта: "Шпигуном може бути кожен". Фото: скріншот

Криміналітет на службі ФСБ

Також, за його словами, агентами спецслужб часто стають представники злочинного світу.

"Нещодавно в Одесі було затримано злочинне угруповання, лідер якого був агентом ФСБ", – говорить Шабовта.

До речі, колишній перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін в інтерв'ю УНІАН наголошував, що більшість українських "злодіїв у законі" співпрацюють із ФСБ.

"Майже всі українські "злодії в законі" короновані в Російській Федерації. Наскільки знаю, поліція там з ними щільно працює. "Злодіїв", які від співпраці відмовляються, переслідують і вони виїжджають за межі країни. Виходить, має місце певна домовленість, яка передбачає яке -то співпраця. Таким чином, російський "злодій", який мав відношення до коронації українця, може на нього впливати. Ставити конкретні завдання, які той повинен виконувати в Україні. Так, вважаю, що більшість "злодіїв у законі" співпрацюють з ФСБ", – наголосив Аброськін.

В'ячеслав Аброськін: "Більшість "злодіїв у законі" співпрацюють із ФСБ" / Фото: Нацполиция

Із ним погоджується і Сергій Шабовта.

"Представники кримінального світу часто працюють у зв'язці з ФСБ. Ще одне тому підтвердження – це затримання лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Відповідно до заяви голови СБУ Івана Баканова , організувала спробу втечі Медведчука за кордон – ФСБ, якому допомагав лідер одного із злочинних угруповань України", – зазначає Шабовта.

Експерт також наголошує на великій ролі в агентурній мережі шпигунів – іноземних дипломатів.

"Дипломатичний корпус – це узаконена розвідка іноземної держави, яка перебуває під захистом дипломатичного статусу. Як мінімум, третина співробітників посольств є професійними розвідниками. Саме вони найчастіше і займаються роботою своїх шпигунів усередині країни", – каже Шабовта.

Водночас, експерт зазначає, що українська розвідка не відстає в роботі від ворожої спецслужби.

"ГУР МО "не пасе задніх". Наша розвідка ефективно працює в тилу ворога, видобуваючи важливі для країни відомості, зокрема списки агентів ФСБ. А контррозвідка СБУ в цей час виявляє російських шпигунів і затримує диверсантів", – резюмував Шабовта.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що СБУ викрила ворожого коригувальника вогню та мережа по вербуванні інформаторів.

Також ми інформували, що СБУ спільно із прокуратурою затримала чоловіка, котрий був агентом Головного управління Генерального штабу Росії та до 2019 року працював в Адміністрації президента України.