Сєвєродонецьк після обстрілів окупантами залишився без світла та води (фото)

Зараз Сєвєродонецьк повністю знеструмлений / Колаж "Сьогодні"

Під час обстрілу російські військові пошкодили лінію електропередач у Сєвєродонецьку Луганської області. Тепер у місті немає електрики та водопостачання. На місці вже працюють спеціалісти. Проте ремонт ускладнюється через відсутність спецтехніки. Окупанти також знищили п'ять транспортів підприємства.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Близько двох годин тому росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, що з'єднує міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. Звичайно, відключені від живлення насосні станції, відсутня централізована подача води", – йдеться у повідомленні.

Пошкоджена спецтехніка. Фото: голови Луганської ОДА Сергія Гайдая

Час ремонту залежить від обсягу пошкоджень. Також ремонтні роботи ускладнюються через відсутність необхідної кількості спецтехніки.

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Пошкоджена спецтехніка. Фото: голови Луганської ОДА Сергія Гайдая

"Вчора під час нічного обстрілу російською армією було знищено одразу п'ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства", – додав голова ОДА.

Пошкоджена спецтехніка. Фото: голови Луганської ОДА Сергія Гайдая

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Удари по Сєвєродонецьку

Під час чергового удару по місту вчора, 28 березня,постраждали щонайменше 7 осіб. П'ять будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під обстріл російської армії.

"Є пожежі та численні руйнування. Задіяні майже всі рятувальники. В одному з будинків зруйновані два верхні поверхи, ще у двох – майже відсутні по два під'їзди в кожному. З-під завалів уже підняли семеро осіб, серед них поранені. Пошуки людей, в тому числі дітей, які тривають", – повідомив голова області Сергій Гайдай.

Ще одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного.

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