Северодонецк после обстрелов оккупантами остался без света и воды (фото)

Сейчас Северодонецк полностью обесточен / Коллаж "Сегодня"

Во время обстрела российские военные повредили линию электропередач в Северодонецке Луганской области. Теперь в городе отсутствуют электричество и водоснабжение. На месте уже работают специалисты. Однако ремонт усложняется из-за отсутствия спецтехники. Оккупанты также уничтожили пять транспортов предприятия.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, соединяющую города Луганской области. В настоящее время Северодонецк полностью обесточен. Конечно, отключенны от питания насосные станции, отсутствует централизованная подача воды", – говорится в сообщении.

Поврежденная спецтехника. Фото: главы Луганской ОГА Сергея Гайдая

Время ремонта зависит от объемов повреждений. Также ремонтные работы усложняются из-за отсутствия необходимого количества спецтехники.

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Поврежденная спецтехника. Фото: главы Луганской ОГА Сергея Гайдая

"Вчера во время ночного обстрела российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - добавил глава ОГА.

Поврежденная спецтехника. Фото: главы Луганской ОГА Сергея Гайдая

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Удары по Северодонецку

Во время очередного удара по городу вчера, 28 марта, пострадали по меньшей мере 7 человек. Пять домов, расположенных в одном районе города, попали под плотный обстрел российской армии.

"Есть пожары и многочисленные разрушения. Задействованы почти все спасатели. В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух – почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семь человек, среди них раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются", – сообщил глава области Сергей Гайдай.

Еще один раненый направлен в больницу после обстрела Рубежного.

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