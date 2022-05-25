Серійні військові злочинці. У окупантів з'явились нові плани на чоловіків у Херсонській області

Росія спробує мобілізувати українців в Херсонській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Херсонській області росіяни продовжують провокативні обстріли населених пунктів та намагаються звинуватити в цьому ЗСУ. Навіть здійснили спробу атакувати з повітря за допомогою авіації. Крім того, Росія планує мобілізувати українців з окупованих територій в області для війни проти України.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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За данними українських захисників, окупаційна влада намагається змусити місцевих жителів співпрацювати або погодитися з окупацією.

"За наявними даними вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій Херсонської області для війни проти України. Це є грубим порушенням Женевської конвенції і кваліфікується як військовий злочин. Але державі-злочинниці така практика притаманна ще з часів окупації Донецької та Луганської областей", – йдеться в повідомленні.

Росія хоче анексувати Херсонщину

Призначена окупантами так звана "адміністрація Херсонської області" заявила про намір звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням приєднати регіон до Росії.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь пообіцяв, що ЗСУ звільнять Херсонщину, і порадив "гауляйтерам" готувати прохання про помилування після вироку суду.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у тимчасово окупованому Херсоні може відбутися псевдореферендум про створення так званої "Херсонської народної республіки" на зразок "ЛДНР". Спочатку псевдореферендум був призначений на кінець квітня, але його кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті.

Як пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Росія хоче забрати український Херсон, щоб відтворити Таврійську губернію.

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