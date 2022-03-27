"Здохніть, мерзотники": жителі Херсона та Каховки вийшли на мітинги проти окупантів

Українці проти того, щоб їхні міста переходили під керівництво Росії / Фото: Колаж: Сьогодні
В окупованих російськими військами містах мешканці провели мітинги. Зокрема, мешканці Каховки та Херсона виступають за свободу від російської окупації. Про це пише в Telegram-каналі "Суспільне".
Мешканці на мітингу скандували "Херсон – це Україна!" Щоб придушити претестні настрої, російські військові почали використовувати димові шашки.
Водночас в іншому захопленому окупантами місті – Каховці – проходить мирний мітинг. Жителі міста заявили, що жодні БТРи та "москальські чужаки" не зможуть зробити тут "російський світ".
Окупація Херсона та Каховки
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради. На екстреному засіданні було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- 6 березня мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників. Щоб зупинити мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, проте попри це люди не розходилися.
- Керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війська окупантів не досягли підтримки населення на захоплених територіях і використовують зброю, репресії та загрози.
- Нову Каховку контролюють окупанти. Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.