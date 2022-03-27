"Здохніть, мерзотники": жителі Херсона та Каховки вийшли на мітинги проти окупантів

Українці проти того, щоб їхні міста переходили під керівництво Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованих російськими військами містах мешканці провели мітинги. Зокрема, мешканці Каховки та Херсона виступають за свободу від російської окупації. Про це пише в Telegram-каналі "Суспільне".

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Мешканці на мітингу скандували "Херсон – це Україна!" Щоб придушити претестні настрої, російські військові почали використовувати димові шашки.

Водночас в іншому захопленому окупантами місті – Каховці – проходить мирний мітинг. Жителі міста заявили, що жодні БТРи та "москальські чужаки" не зможуть зробити тут "російський світ".

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Окупація Херсона та Каховки