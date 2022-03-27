"Сдохните, мрази": жители Херсона и Каховки вышли на митинги проти оккупантов

Украинцы против того, чтобы их города переходили под руководство России / Фото: Коллаж: Сегодня
В оккупированных российскими войсками городах жители провели митинги. В частности, жители Каховки и Херсона выступают за свободу от российской оккупации. Об этом пишет в Telegram-канале "Суспільне".
Жители на митинге скандировали "Херсон – это Украина!". Чтобы подавить претесные настроения, российские военные начали использовать дымовые шашки.
В это же время в другом захваченном оккупантами городе – Каховке – проходит мирный митинг.. Жители города заявили, что никакие БТРы и "москальские чужаки" не смогут сделать здесь "русский мир".
Оккупация Херсона и Каховки
- 12 марта в Херсоне произошло экстренное заседание областного совета. На экстренном заседании было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- 6 марта жители временно оккупированной Новой Каховки вышли на масштабный митинг против российских захватчиков. Чтобы остановить митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.
- Руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
- Новую Каховку контролируют оккупанты. Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.