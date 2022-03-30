"Здався, щоби свої не вбили": СБУ показала відео з полоненим окупантом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський контрактник вирішив здатися в полон ЗСУ. Окупант боявся, що його вб’ють свої ж росіяни, тому при першій ліпшій нагоді "відстав від строю".

Відео з російським полоненим оприлюднила у Facebook Служба безпеки України.

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"Це моя ініціатива здатися, щоб свої не вбили. Знаєш, що тут відбувається? Тут наші, росіяни, воюючи з Україною, вбивають мирних людей... Зі своєї роти я один, я відстав від строю, щоб зброю скласти. Склав зброю, дочекався, доки українські військові зайдуть і заберуть мене", – заявив полонений своїй матері.

Військовий розповів, що хоче дочекатися обміну полоненими.

"Командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну захопили націонал-соціалістичні банди, які знищують своїх громадян, тому українців терміново треба "звільняти". Після вторгнення російський окупант прозрів та побачив зовсім іншу картину. Тому і вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю. І це правильне рішення для будь-якого загарбника. Тільки так вони зможуть зберегти свої життя!" – прокоментували відео з полоненим в СБУ.

Під Харковом розгромили росіян, полонений розкрив деталі

У Харківській області українські військові розгромили зведені батальйонні тактичні групи 59-го полку та 138-ї мотострілецької бригади РФ біля сіл Мала Рогань та Вільхівці.

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Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео допиту полоненого окупанта.