СБУ затримала зрадника, який мав допомогти Росії створити "МНР" у Миколаєві (відео)

СБУ затримала зрадника, який хотів захоплення Миколаєва російськими військами. / Фото: Колаж: Сьогодні
Контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу "русского мира". За завданням російських спецслужб, він розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", яка у подальшому мала "приєднатися" до складу РФ.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Спецслужби з'ясували, що чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення та функціонування фейкової республіки у межах області.
Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе "Миколаївською народною республікою" (МНР).
А потім протягом місяця перейти на російську мову, отримати власні "герб, прапор і гімн". Час існування "МНР" – виключно у період "спеціальної військової операції" РФ.
"А після її завершення – МНР буде клопотати перед керівництвом Росії про включення МНР у склад РФ у якості окремого її регіону (суб’єкта федерації)", – говориться у концепції, яку розробив затриманий.
Фото: СБУ
Також ворожий агент планував, що на території "псевдореспубліки" запровадять російський рубль, реорганізують системи освіти та охорони здоров’я за зразком РФ, а культурна галузь буде функціонувати "на принципах и фундаменте идей русского мира".
За наявними даними, ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тому фігурант не тільки готував "концепції", а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру.
У ході санкціонованого обшуку вилучено беззаперечні докази його причетності до протиправної діяльності, а саме:
- переписка з представниками спецслужб РФ;
- російська та радянська символіка;
- особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої "МНР".
Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.
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