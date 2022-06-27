СБУ задержала предателя, который должен был помочь России создать "ННР" в Николаеве (видео)

СБУ задержала предателя, желавшего захвата Николаева российскими войсками. / Фото: Коллаж: Сегодня

Контрразведка СБУ задержала готовившегося к приходу "русского мира" бывшего депутата городского совета Николаева. По заданию российских спецслужб он разработал концепцию "Николаевской народной республики", которая в дальнейшем должна была "присоединиться" к РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Спецслужбы выяснили, что мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания и функционирования фейковой республики в пределах области.

Согласно изъятым у него во время обыска документам, Николаевская область должна была заявить о выходе из юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя "Николаевской народной республикой" ("ННР").

Затем в течение месяца нужно было перейти на русский язык, получить собственные "герб, флаг и гимн". Время существования "ННР" – исключительно в период "специальной военной операции" РФ.

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"А после ее завершения ННР будет ходатайствовать перед руководством России о включении ННР в состав РФ в качестве отдельного ее региона (субъекта федерации)", – говорится в концепции, которую разработал задержанный.

Фото: СБУ

Также вражеский агент планировал, что на территории псевдореспублики введут российский рубль, реорганизуют системы образования и здравоохранения по образцу РФ, а культурная отрасль будет функционировать "на принципах и фундаменте идей русского мира".

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По имеющимся данным, враг пообещал агенту одну из руководящих должностей в псевдообразовании, если удастся захватить Николаевскую область. Поэтому фигурант не только готовил "концепцию", но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра.

В ходе санкционированного обыска изъяты безоговорочные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно:

переписка с представителями спецслужб РФ;

российская и советская символика;

личные заметки по созданию и деятельности так называемой ННР.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.

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