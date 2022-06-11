СБУ викрила зрадників: мріяли про ракетні обстріли і окупацію Дніпра (фото, відео)

СБУ викрила російську агентуру у Дніпрі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України (СБУ) знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра. У місті затримали зрадника, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Реклама

Його "зв’язковим" в РФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тисяч підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначені на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Реклама

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Зрадників ловлять по всій Україні

Інший ворожий агент затриманий в Донецькій області. Він передавав ворогу інформацію щодо позицій ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.

Реклама

А у Житомирській області СБУ знешкодила групу ворожих інтернет-агентів, до якої входив громадянин РФ. Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України. Також на території регіону викрито ворожих агітаторів, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів і виправдовували їхні злочини.

Раніше ми писали, що в Україні з'являється все більше україномовних диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Здебільшого це вихідці з окупованих територій Донбасу та Криму. Такі люди потрібні росіянам для того, щоб їх важче було вирахувати українським спецслужбам.

Також повідомлялося, що поки російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк, у районі Білогорівки противник використовує ДРГ.

Крім того, у Волинській області є загроза перекидання диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі.