Можуть сказати "паляниця". В МВС попередили про новий небезпечний вид ДРГ в Україні

Таких диверсантів українським спецслужбам виявити важче

Денисенко повідомив про новий вид ДРГ в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з'являється все більше україномовних диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Здебільшого це вихідці з окупованих територій Донбасу та Криму. Такі люди потрібні росіянам для того, щоб їх важче було вирахувати українським спецслужбам.

Про таке повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, в Україні живуть близько 100 тисяч громадян Росії, які мають посвідки на проживання. На початку війни, коли були масові ДРГ, в тому числі в Києві, багато членів ДРГ були саме з такими посвідками – громадян Росії або тих, хто кілька років тому переїхав до України і отримав ці посвідки. Станом на зараз, за словами Денисенка, це пішло на спад.

Водночас радник голови МВС попередив, що з'явилися україномовні ДРГ.

"Якщо говорити про ті ДРГ, які з'являються останнім часом, то переважно це люди, які жили на окупованих територіях Донецької та Луганської областей або Криму і які володіють українською мовою – як мінімум розуміють і як мінімум можуть щось сказати українською мовою", – зазначив Денисенко.

Він уточнив, що це спеціально робиться, адже через слова "паляниця-Укрзалізниця" зразу ж виявлявся російських диверсант.

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Докладніше про ДРГ

Диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) – підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу супротивника у військовий та передвоєнний час. Мета такого підрозділу – дезорганізація тилових установ, знищення або тимчасове виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збір інформації про супротивника. Зазвичай чисельність ДРГ до 20 осіб.

ДРГ, як правило, є штатним підрозділом спеціального призначення армії та флоту. Члени ДРГ проходять спеціальну підготовку у мінно-підривній справі, вогневій, фізичній, психологічній, парашутно-десантній, підводній, альпіністській підготовці, здатні діяти автономно на території супротивника тривалий час.

Раніше ми писали, що поки російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк, у районі Білогорівки противник використовує ДРГ.

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Також повідомлялося, що у Волинській області є загроза перекидання диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі.