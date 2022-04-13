"Російський військовий корабель уже пішов на…": що відомо про крейсера "Москва"

Крейсер "Москва" раніше називався "Слава" / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру "Москва" , що входить до складу ЧФ РФ. Саме цей бойовий корабель був гордістю ВМФ Росії і був одним із найцінніших російських ресурсів у Чорному морі, а все тому, що він є чи не єдиним військовим судном РФ, яке приблизно відповідало стандартам НАТО.

Що відомо про крейсера "Москва"

Крейсер був збудований у Миколаєві в 1976 році, спочатку він називався "Слава". Корабель призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Після списання протичовнового крейсера "Москва" він успадкував його ім'я і став флагманом ЧФ РФ. Нагороджений орденом Нахімова РФ.

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В 2008 році судно брало участь у збройному конфлікті з Грузією у водах Абхазії

році судно брало участь у збройному конфлікті з Грузією у водах Абхазії В 2014 року спільно з іншими кораблями ЧФ РФ брав участь у блокаді українських ВМС у затоці Донузлав.

року спільно з іншими кораблями ЧФ РФ брав участь у блокаді українських ВМС у затоці Донузлав. В 2015 року крейсер здійснюючи прикриття Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії.

року крейсер здійснюючи прикриття Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії. В лютому 2022 року брав участь у захопленні острова Зміїний, де й отримав легендарний напрямок "Російський корабель йди на ...".

Історія зі слоганом війни в Україні

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний .

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте у відповідь окупанти почули: "Російський корабель, йди на...!"

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Автор легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й!", яка стала девізом українців у боротьбі з російськими окупантами – захисник острова Зміїний родом із Золотоноші. Його звуть Роман.

12 квітня Укрпошта випустить у продаж марку "Російський військовий корабель, йди на...!" . Ескіз для поштової марки було обрано за результатами народного голосування серед користувачів соціальних мереж.