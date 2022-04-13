"Русский военный корабль уже пошел на…": что известно о крейсере "Москва"

Крейсер "Москва" раньше назывался "Слава" / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва", входящего в состав ЧФ РФ. Именно этот боевой корабль являлся гордостью ВМФ России и был одним из самых ценных российских ресурсов в Черном море, а все потому, что он был едва ли не единственным военным судном РФ, которое примерно соответствовало стандартам НАТО.

Что известно о крейсере "Москва"

Крейсер был построено в Николаеве в 1976 году, изначально он назывался "Слава". Корабль предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника. После списания противолодочного крейсера "Москва" он унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ РФ. Награжден орденом Нахимова РФ.

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В 2008 году судно принимало участие в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии

году судно принимало участие в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии В 2014 года совместно с другими кораблями ЧФ РФ участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав.

года совместно с другими кораблями ЧФ РФ участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав. В 2015 году крейсер осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии.

году крейсер осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии. В феврале 2022 года принимал участие в захвате острова Змеиный, где и получил легендарное направление "Русский корабль иди на ...".

История со слоганом войны в Украине

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди на...!".

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Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на х*й!", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, – защитник острова Змеиный родом из Золотоноши. Его зовут Роман.

12 апреля Укрпочта выпустит в продажу марку "Русский военный корабль, иди на...!". Эскиз для почтовой марки был выбран по результатам народного голосования среди пользователей социальных сетей.