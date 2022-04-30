Російські військові готові забивати у себе уламки, щоб втекти з України — перехоплення СБУ

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Російські окупанти шукають способи втекти з війни в Україні та готові навіть стріляти в себе або забивати в тіло уламки. Причому вони розраховують отримати грошову компенсацію від російської влади за поранення.
Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила та опублікувала СБУ.
"Да я, блин, думаю е*нуть о какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Или зах*чить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" – радиться один з окупантів зі своєю дівчиною.
Вона відповідає, що краще було б вистрілити собі в ногу. Але російський військовий уже знає, що такий вчинок з рук не зійде: "Это самострел будет, так нельзя!"
У СБУ наголосили, що судячи з усього, російські загарбники здатні лише знущатися з мирного населення. А коли ж вони стикаються у бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше тікати до Росії.
Перехоплення СБУ
- Російські окупанти на території України почуваються в небезпеці навіть у тих населених пунктах, які вони захопили.
- Також вони скаржаться, що солдати сидять голодними, їх ніхто не змінює і відправляють у бій, хоча ЗСУ знищили всю їхню техніку.
- Трохи раніше батьки російських військових злочинців вселяли своїм дітям, що ті повинні розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх займатися мародерством на повну.
- Ще одне перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, які воюють в Україні, озлоблені на своїх командиріві готові скаржитися на них у військову прокуратуру РФ.