Російські військові готові забивати у себе уламки, щоб втекти з України — перехоплення СБУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти шукають способи втекти з війни в Україні та готові навіть стріляти в себе або забивати в тіло уламки. Причому вони розраховують отримати грошову компенсацію від російської влади за поранення.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила та опублікувала СБУ.

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"Да я, блин, думаю е*нуть о какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Или зах*чить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" – радиться один з окупантів зі своєю дівчиною.

Вона відповідає, що краще було б вистрілити собі в ногу. Але російський військовий уже знає, що такий вчинок з рук не зійде: "Это самострел будет, так нельзя!"

У СБУ наголосили, що судячи з усього, російські загарбники здатні лише знущатися з мирного населення. А коли ж вони стикаються у бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше тікати до Росії.

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Перехоплення СБУ