Російські військові щодня руйнують залізниці в Україні

Окупанти стріляють по залізницях України. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти щодня обстрілюють та завдають ракетних ударів по залізничним об'єктам в Україні. Вороги руйнують станції та рейки.
Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин в ефірі всеукраїнського телемарафону.
За його словами, на сьогодні легше перерахувати станції, які не потрапили під ворожі обстріли, ніж зруйновані від ударів російських окупантів.
Камишин заявив, що щодня в Україні перебито інфраструктуру, шляхи, мости, контактну мережу та будівлі. Він зазначив: незважаючи на численні атаки окупантів, компанія "Укрзалізниця" продовжує роботу, а потяги курсують.
Глава "Укрзалізниці" наголосив, що найбільше постраждали Донецька та Південна залізниці.
Окупанти намагаються знищити залізничну інфраструктуру України – МВС
Російські окупанти масованими ракетними обстрілами намагаються пошкодити залізничну інфраструктуру України. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін на Youtube-каналі "Україна 24" під час всеукраїнського марафону.