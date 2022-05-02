Російські військові щодня руйнують залізниці в Україні

Окупанти стріляють по залізницях України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти щодня обстрілюють та завдають ракетних ударів по залізничним об'єктам в Україні. Вороги руйнують станції та рейки.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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За його словами, на сьогодні легше перерахувати станції, які не потрапили під ворожі обстріли, ніж зруйновані від ударів російських окупантів.

Камишин заявив, що щодня в Україні перебито інфраструктуру, шляхи, мости, контактну мережу та будівлі. Він зазначив: незважаючи на численні атаки окупантів, компанія "Укрзалізниця" продовжує роботу, а потяги курсують.

Глава "Укрзалізниці" наголосив, що найбільше постраждали Донецька та Південна залізниці.

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Окупанти намагаються знищити залізничну інфраструктуру України – МВС

Російські окупанти масованими ракетними обстрілами намагаються пошкодити залізничну інфраструктуру України. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін на Youtube-каналі "Україна 24" під час всеукраїнського марафону.

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