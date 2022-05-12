Російські військові бояться прямого бойового зіткнення. Жданов розкрив нову тактику окупантів

Російські військові бояться прямого зіткнення із українськими солдатами. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові бояться прямого зіткнення з бійцями ЗСУ, у яких більше мотивації та досвіду ведення бойових дій. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов ведучим каналу "Україна 24" Євгену Кисельову і Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEДОМ.

За словами Жданова, у прямому бойовому зіткненні російські загарбники зазнають більше втрат і тому вони віддають перевагу дистанційному впливу.

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"Російські солдати переходять до такої тактики – якщо вони зустрічають опір, вони відкочуються назад, викликають артилерію та авіацію, які обробляють наші позиції. Тільки після цього вони намагаються або нас обійти, або знову атакувати", – пояснив експерт.

Водночас Жданов зазначає, що зараз вогнева міць на боці російських військ. Проте ситуація зміниться, коли ЗСУ почнуть масово використовувати нову західну зброю.

"На жаль, у них є перевага в повітрі, і на сьогодні дальність російської артилерії більша, ніж дальність найпоширеніших артилерійських систем у нас. Коли надійде західна зброя, ми матимемо перевагу", – підсумував експерт.

Детальніше коментар експерта дивіться на відео з 39:30.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на саміті на авіабазі Рамштайн у Німеччині, в якому брали участь понад 40 міністрів оборони, було ухвалено рішення виділити Україні додаткове озброєння.

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