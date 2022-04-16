Російські ракети поцілили в аеродром в Олександрії, є загиблі

В Олександрії обстріляли аеродром. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вночі вдарили по аеродрому в Олександрії в Кіровоградській області. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram.

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За його словами, ворожі ракети дісталися інфраструктури Олександрії.

"Пізно ввечері ворожі ракети дісталися міста Олександрії. Поцілили в інфраструктуру аеродрому. Є загиблі та постраждалі", – зазначив Райкович.

На місці удару ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Минула ніч в Україні була неспокійною

Вчора пізно ввечері стався "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації.

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У Дніпровський район Дніпропетровської області влучили дві російські ракети. У результаті вщент зруйновано птахофабрику, яка не працювала, – на території нікого й нічого не було.

Окупанти обстріляли Київ рано-вранці 16 квітня. Наразі невідомі точні дані про постраждалих, вибухи сталися в Дарницькому районі.

Вранці 16 квітня з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

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