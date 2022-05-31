Російські окупанти відкрито зізнаються у нацизмі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні разом з окупантами воює Олексій Мільчаков, який відкрито заявляв, що він нацист, і розмірковував про вбивства людей. Про це пишуть російські телеграм-канали. Що про нього відомо, розповіло Радіо Свобода.

На відео 2020 року Мільчаков із співрозмовником обговорювали вбивства українців.

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"Я – нацист. Я не заглиблюватимусь і не говоритиму, що я – націоналіст, патріот, імперіаліст. Я скажу відверто: я – нацист", – каже Мільчаков.

Також він заявляє, що йому "цікаво" вбивати.

"Розумієш, коли ти вбиваєш людину, ти відчуваєш азарт полювання. Хто ніколи раніше не полював, тому варто спробувати. Це цікаво", – сказав він.

Нацист відомий ще й тим, що колись убив цуценя та похвалився цим, виклавши фотографії у соціальних мережах.

Мільчаков — голова російського парамілітарного угруповання "Русич", що відкрито застосовує націоналістичну символіку та сповідує радикальні расистські ідеології. Угруповання і сам Мільчаков можуть бути пов'язані зі звірствами не тільки в Україні, а й у Сирії.

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Мільчаков воював проти України як "доброволець" на Донбасі в 2014 та 2015 роках і відкрито демонстрував нашивки, якими його нагородили як учасника так званого "Союзу добровольців Донбасу". Також він поширював фотографії тіл українських військових з батальйону "Айдар" після бою під Щастям у вересні 2014 року.

Дані німецької розвідки про нацистів

Згідно з доповіддю Федеральної розвідувальної служби Німеччини, яку 22 травня процитував журнал Der Spiegel, в Україні воює багато російських правих екстремістів та неонацистів.

Німецькі аналітики у доповіді написали: той факт, що російські військові та політичні лідери схвалювали неонацистські угруповання, підриває твердження Путіна та його уряду про те, що одним із головних мотивів вторгнення є бажання "денацифікувати" Україну. Цей факт робить заявлену причину війни, так звану "денацифікацію" України, абсурдною, йдеться у документі.

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