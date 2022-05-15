Росіяни взяли в полон бойовиків "ЛНР", які заблукали – перехоплення

У Росії впіймали підрозділ дезертирів з "ЛНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські прикордонники затримали підрозділ бойовиків "ЛНР", які, тікаючи із зони бойових дій, забрели на територію Білгородської області РФ. Наразі росіяни погрожують "ЛНРівцям" розстрілом і морять голодом, оскільки їхній підрозділ "ніде не числиться".

Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові дружини одного з бойовиків "ЛНР", яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України

Реклама

Дружина бойовика "ЛНР" звертається до свого чоловіка, який воює у лавах окупантів на території Херсонської області:

"Про 115-й "ЛНРівський" полк я тобі розповідала? Ще один біля Харкова – 206-й. Вони там потрапили в якийсь заміс, звідкись дуже швидко йшли, і випадково у Білгородську область зайшли. Командування накивало п'ятами, кинуло їх. В результаті командування вже вдома в Ровеньках, а їх прикордонники затримали, тримають там і не розуміють, що з ними робити. Кажуть – хто ви такі, ніде ви там не числитеся. Там зараз розбираються із цим полком. Якась купа мужиків зі зброєю незаконно перейшла кордон".

За її словами, "ЛНРівців" досі "тримають, морять голодом і погрожують розстрілом".

Реклама

Полонений з ОРДЛО розповів, як окупанти женуть їх на забій

На Луганщині захисники Рубіжного взяли в полон мобілізованого з ОРДЛО. Житель окупованих територій розповів, що командування жене їх в атаку, незважаючи на величезні втрати. З його слів, мобілізовані не хочуть воювати.