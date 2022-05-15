Росіяни взяли в полон бойовиків "ЛНР", які заблукали – перехоплення

У Росії впіймали підрозділ дезертирів з "ЛНР" / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські прикордонники затримали підрозділ бойовиків "ЛНР", які, тікаючи із зони бойових дій, забрели на територію Білгородської області РФ. Наразі росіяни погрожують "ЛНРівцям" розстрілом і морять голодом, оскільки їхній підрозділ "ніде не числиться".
Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові дружини одного з бойовиків "ЛНР", яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України
Дружина бойовика "ЛНР" звертається до свого чоловіка, який воює у лавах окупантів на території Херсонської області:
"Про 115-й "ЛНРівський" полк я тобі розповідала? Ще один біля Харкова – 206-й. Вони там потрапили в якийсь заміс, звідкись дуже швидко йшли, і випадково у Білгородську область зайшли. Командування накивало п'ятами, кинуло їх. В результаті командування вже вдома в Ровеньках, а їх прикордонники затримали, тримають там і не розуміють, що з ними робити. Кажуть – хто ви такі, ніде ви там не числитеся. Там зараз розбираються із цим полком. Якась купа мужиків зі зброєю незаконно перейшла кордон".
За її словами, "ЛНРівців" досі "тримають, морять голодом і погрожують розстрілом".
Полонений з ОРДЛО розповів, як окупанти женуть їх на забій
На Луганщині захисники Рубіжного взяли в полон мобілізованого з ОРДЛО. Житель окупованих територій розповів, що командування жене їх в атаку, незважаючи на величезні втрати. З його слів, мобілізовані не хочуть воювати.
"Хочу звернутися до нашого вищого командування, яке призиває таких самих хлопців, як і я, у віковій категорії до 30 років. Дайте людям спокій, тишу. Ви просто людей гробите. Це не ваша війна", – заявив він.