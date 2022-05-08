Росіяни розбомбили єврейський цвинтар у Сумській області у день пам'яті та примирення (фото)

Окупанти обстріляли єврейське кладовище у Глухові. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував фото наслідків обстрілів окупантів 8 травня. В результаті атаки ворога постраждало єврейське кладовище. Окупанти фактично розбомбили цвинтар.

Про це повідомив Живицький в Telegram.

Реклама

Очільник Сумської області заявив, що жодного примирення із російським окупантом бути не може, оскільки росіяни у війні проти України поводяться як фашисти.

"Отак на Сумщині пройшов день пам'яті та примирення. Яке може бути примирення?! Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти – це Росія", – написав Живицький.

Реклама

Наслідки обстрілу єврейського цвинтара. Фото: Дмитро Живицький

Реклама

Як уточнив міністр культури Олександр Ткаченко, на території цього цвинтаря поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких.

"Це не тільки пам'ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу. Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли. Це дійсно чудо після такого влучання. Місцеві й досі сидять у бомбосховищах, бо сирени не змовкають", – написав Ткаченко.

Про обстріл Сумської області Живицький повідомив о 18:45.

"Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги", – закликав він.

Глава області також закликав не публікувати в соцмережах жодних результатів прильотів.

Раніше ми писали: