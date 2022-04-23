Росіяни на захоплених територіях насильно мобілізують медиків – розвідка

Окупанти мобілізують людей / Колаж "Сьогодні"

Російські військові насильно вивозять медиків, що залишаються на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Також окупанти шукають людей призовного віку, щоб змусити їх воювати за РФ.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Що відомо

У місті Вовчанську Харківської області молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. Якщо медики відмовляються співпрацювати з окупантами, їм загрожує розстріл.

Також російські військові почали мобілізувати молодь із місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

"З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежена можливість виїзду у бік РФ", – йдеться у повідомленні.

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У Запорізькій області російські окупанти та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку та змушують їх воювати за РФ.

"Ці заходи проводяться незважаючи на переважно проукраїнську налаштованість населення областей та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам", – йдеться у повідомленні.

Плани Росії

Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки". Окупанти дзвонять депутатам облради та пропонують співпрацю, повідомив депутат облради Сергій Хлань.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на плани окупантів.

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії начебто готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це шкода. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів" , – заявив глава держави.

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