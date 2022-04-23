Россияне на захваченных территориях насильно мобилизуют медиков – разведка

Оккупанты мобилизуют людей / Коллаж "Сегодня"

Российские военные насильно вывозят медиков, которые остаются на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Также оккупанты ищут людей призывного возраста, чтобы заставить их воевать на стороне РФ.

Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны.

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Что известно

В городе Волчанск Харьковской области младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. Если медики отказываются сотрудничать с оккупантами, то им грозит расстрел.

Также российские военные начали мобилизовать молодежь из местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

"В целях обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ", - говорится в сообщении.

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В Запорожской области российские оккупанты и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста и заставляют их воевать за РФ.

"Эти мероприятия проводятся несмотря на преимущественно проукраинскую настроенность населения областей и общую мотивацию сопротивляться российским захватчикам", – говорится в сообщении.

Планы России

Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики". Оккупанты звонят депутатам облсовета и предлагают сотрудничество, сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы оккупантов.

"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России как якобы готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дней войны оккупантам удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов", — заявил глава государства.

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