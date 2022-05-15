Росія за добу вбила трьох жителів Донецької області – багато поранених

Через окупантів гинуть мешканці Донецької області. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують убивати мирне населення України. На Донеччині загарбники за добу вбили трьох людей. Також є поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен росіянин буде покараний за свої злочини!" – наголосив Кириленко.

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Вбиті та поранені в Донецькій області

Окупанти масовано обстріляли Бахмут – є жертви

Російські окупанти продовжують штурмувати українські міста. Так, уночі 7 травня на Донеччині вороги здійснили масові обстріли по всій лінії фронту та удари по містах у тилу. На жаль, є жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою.

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У місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

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