Росія випустила три ракети по авіазаводу "Антонов" у Києві (відео)

В Києві вдарили по заводу "Антонов". / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. По території заводу випустили три ракети.

Про це під час телемарафону повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.

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Він зазначив, що ворог не обмежився атакою по Оболоні. За його словами, по авіазаводу вдарили трьома ракетами.

"Була ще одна атака на Святошинський район – по "Антонова". Жертв немає, але це поки що попередня інформація. Після повного обстеження території розумітимемо (чи є ще жертви. – Ред.)", – сказав Поворозник.

Удар по Оболоні

У ніч проти 14 березня ворог атакував Київ. Внаслідок артилерійського удару російських військових постраждала багатоповерхівка в Оболонському районі міста.

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О 05:09 в Оболонському районі на вулиці Богатирській, 20 артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування з 1 по 3 поверхи та загоряння квартир на 3 та 4 поверхах.

Станом на 07:40 у дев'ятиповерховому житловому будинку на вул. Богатирська виявлено тіла 2-х загиблих, 3-х людей госпіталізовано, 9 особам допомогу надано на місці.

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