Росія в Україні за 20 днів втратила більше солдатів, ніж США за 20 років в Іраку

РФ втрачає солдатів у боях проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

За три тижні війни в Україні загинуло більше російських солдатів, ніж американців в Іраку та Афганістані за 20 років. За "найскромнішими оцінками США", Росія втратила вже понад 7000 військових. Проте насправді цей показник майже вдвічі більший. ЗСУ нарахували вже як мінімум 13 500 втрат особового складу окупантів.

Про це пише The New York Times.

Реклама

"За оцінками американської розвідки, з початку вторгнення Росії в Україну загинуло понад 7000 російських військовослужбовців. Це більше, ніж кількість американських військовослужбовців, які загинули за 20 років в Іраку та Афганістані, разом узятих", – йдеться у повідомленні.

За словами американських чиновників, такі втрати лише за три тижні боїв мають наслідки для боєздатності російських підрозділів. Чиновники Пентагону кажуть, що навіть 10% втрат одного підрозділу, включно з убитими і пораненими, роблять його нездатним виконувати бойові завдання.

"Тепер, коли у війні в Україні бере участь понад 150 000 російських військовослужбовців, російські втрати, разом з приблизно від 14 000 до 21 000 поранених, наблизились до цього рівня", – пише ЗМІ.

В одному зі звітів американської розвідки основну увагу приділяли низькому моральному духу російських військовослужбовців. Там описували, як солдати РФ в Україні просто кидають свою техніку й ховаються у лісі.

Реклама

Втрати РФ зростають

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч громадян Росії. Наразі окупанти уникають ближніх боїв, а удари завдають з повітря.

"Втрати точно зростають, близько 500-1000 на день, але порахувати важко. 14-15 тисяч точно, але обережно варто говорити – більше як 12 тисяч, ще 18 тисяч доведено до стану небоєздатності. З 65 тисяч, що беруть участь тут у боях, очевидно, вони втратили понад 30% складу", – розповів Арестович.