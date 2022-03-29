Росія ударила ракетами по Дніпропетровщині, є поранений

Росія атакувала ракетами Дніпропетровську область. / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові завдали кілька ворожих ракетних ударів по Дніпропетросвській області. В результаті поранена щонайменше одна людина.
Про це повідомив голова Дніпропетроської ОДА Валентин Резніченко у Facebook.
Куди влучили ракети
У Новомосковському районі ракета поцілила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено.
У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено.
Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає.
Ситуація в Дніпрі
11 березня у Дніпрі пролунали перші з початку повномасштабної війни вибухи. Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці.
Ворог ударив поблизу дитсадка та багатоповерхівки, а також влучив у взуттєву фабрику. Загинула щонайменше одна людина.
Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра 12 березня у місті було пошкоджено 5 житлових будинків.
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