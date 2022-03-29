Россия ударила ракетами по Днепропетровской области, есть раненый

Россия атаковала ракетами Днепропетровскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные нанесли несколько вражеских ракетных ударов по Днепропетровской области. В результате ранен по меньшей мере один человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Facebook.

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Куда попали ракеты

В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Поврежденная техника. Один человек ранен .

В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено.

Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет.

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Ситуация в Днепре

11 марта в Днепре прогремели первые с начала полномасштабной войны взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром.

Враг ударил вблизи детсада и многоэтажки, а также попал в обувную фабрику. Погиб по меньшей мере один человек.

В результате ракетных обстрелов Днепра 12 марта в городе было повреждено 5 жилых домов.

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