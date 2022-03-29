Россия ударила ракетами по Днепропетровской области, есть раненый

Россия атаковала ракетами Днепропетровскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные нанесли несколько вражеских ракетных ударов по Днепропетровской области. В результате ранен по меньшей мере один человек.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Facebook.
Куда попали ракеты
В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Поврежденная техника. Один человек ранен .
В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено.
Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет.
Ситуация в Днепре
11 марта в Днепре прогремели первые с начала полномасштабной войны взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром.
Враг ударил вблизи детсада и многоэтажки, а также попал в обувную фабрику. Погиб по меньшей мере один человек.
В результате ракетных обстрелов Днепра 12 марта в городе было повреждено 5 жилых домов.
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