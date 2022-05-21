Росія знову бомбардує Миколаївщину: куди прилетіло (відео)

Щодня на Миколаївщині збирають десятки ворожих ракет / Колаж "Сьогодні"

Армія Російської Федерації продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах. Вдень 21 травня у Миколаївській області російські окупанти знищили базу будівельної компанії та заправну станцію. Удар по будівельній компанії виявився повторним.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на телеграм-каналі.

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Що відомо

"Окупанти завдали ракетного удару по базі будівельної компанії у Миколаївській області. Крім будматеріалів, згоріли заправна станція та склади", – написав Віталій Кім та виклав відео наслідків ракетного обстрілу Росії.

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