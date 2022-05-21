Росія знову бомбардує Миколаївщину: куди прилетіло (відео)

Щодня на Миколаївщині збирають десятки ворожих ракет / Колаж "Сьогодні"
Армія Російської Федерації продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах. Вдень 21 травня у Миколаївській області російські окупанти знищили базу будівельної компанії та заправну станцію. Удар по будівельній компанії виявився повторним.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на телеграм-каналі.
Що відомо
"Окупанти завдали ракетного удару по базі будівельної компанії у Миколаївській області. Крім будматеріалів, згоріли заправна станція та склади", – написав Віталій Кім та виклав відео наслідків ракетного обстрілу Росії.
Обстановка
- Вранці 21 травня окупанти ракетами обстрілювали Рівненську та Вінницьку області. Українським військовим вдалося збити ворожу ракету поблизу м. Немирів.
- Днем раніше неназваний об'єкт у Миколаївській області став однією з цілей армії Російської Федерації, яка 20 травня випустила по Україні понад десять ракет. Стався витік аміаку.
- Увечері 20 травня наші військові знищили крилату ракету типу Х, яка летіла у напрямку Миколаївської області, повідомило Повітряне командування "Південь". За даними військових, ракета була випущена російським стратегічним бомбардувальником.
- Служба безпеки отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинула 61 особа, а 121 дістала поранення.