Росія визнала, що застосовує проти ЗСУ лазерну "Задиру"

РФ перевіряє на війні нові комплекси / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія застосовує в Україні нову зброю. Йдеться про лазерні комплекси "Задира", які можуть пропалювати ціль і дозволяють не витрачати дорогі ракети. Про це розповів віцепрем'єр РФ Юрій Борисов, повідомляє російський Telegram-канал "Підйом".

За його словами, новітня зброя здатна спалювати об'єкти, завдяки чому можна "не витрачати дорогі ракети типу Панциря" та "Тора". Системи "Задира" можуть вільно збивати безпілотники різного класу на відстані до 5 км.

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Також він зазначив, що перші зразки вже використовуються в Україні і що ці системи лише почали надходити на озброєння армії РФ.

Чим РФ бомбить Україну

Росія визнала, що під час війни проти України застосувала систему залпового вогню ТОС-1 "Сонцепек", на якій можуть використовуватись термобаричні боєприпаси. Артилерист-окупант Сергій Губарєв 4 березня у бою з ЗСУ у Чернігівській області застосував систему ТОС-1А "Сонцепек".

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Крім того, окупанти використовують касетні боєприпаси під час обстрілу житлових кварталів України. Їх випускає ворог з перших днів війни біля навчальних закладів та лікарень.

Також РФ застосовує проти України гіперзвукові ракети. Вони дуже небезпечні, тому що майже неможливо їх зупинити.

Під час бомбардування Попасної у Луганській області використовували фосфорні боєприпаси.